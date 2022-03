Bahnstrecke Pinneberg-Elmshorn : Land will zwei weitere Ferngleise und Umbau des Bahnhofs Elmshorn

Züge sollen am Elmshorner Bahnhof künftig an zwei Mittelbahnsteigen halten, so Minister Bernd Buchholz während des Bahn-Gipfels in Tornesch. Die Mehrkosten für die Planungen will das Land vorerst selbst schultern.

Elmshorn/Tornesch | Zwei Fernbahn-Gleise statt zwei S-Bahn-Gleisen und ein aufwändiger Umbau des Bahnhofs Elmshorn: Beim geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Pinneberg und Elmshorn will Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) die große Lösung. Nicht nur sollen das dritte und vierte Gleis im Kreis Pinneberg kommen; auch der Bahnhof Elmshorn soll mas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.