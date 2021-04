„Berufe live“ : Ausbildungsmesse am Elmshorner Rathaus für November geplant

Nach der Absage 2020 startet die Stadt nun einen neuen Anlauf für die 11. Auflage der Berufsfindungsmesse.

Elmshorn | „Berufe live“ geht wieder an den Start. Die Ausbildungsmesse hat seit 2010 in Elmshorns Terminkalender einen festen Platz. Im vergangenen Jahr musste sie coronabedingt abgesagt werden. Jetzt starten die Veranstalter einen neuen Anlauf. Am 5. November sollen sich Schüler wieder am und im Rathaus über ihre beruflichen Zukunftsmöglichkeiten informieren, ...

