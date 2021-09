Logistikzentrum : Aus für Döllinghareico in Elmshorn: Verlagerung nach Hamburg Anfang 2022

Die Gewerkschaft fragt nach Alternativen. Aber Tönnies hat entschieden, dass der Standort in Elmshorn aufgegeben wird. Damit gehen die Lichter am Fuchsberger Damm komplett aus. Es geht um 52 Arbeitsplätze.

Elmshorn | Döllinghareico: Die Tage der ehemaligen Wurstfabrik in Elmshorn sind definitiv gezählt. Nachdem die Produktion bereits 2019 dicht gemacht wurde, gehen nun auch im verbliebenen Logistikzentrum die Lichter endgültig aus. „Das Unternehmen Tönnies will das Logistikzentrum nach Hamburg verlagern – wahrscheinlich schon Anfang 2022“, bestätigte am Donnerstag...

