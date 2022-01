Kommen jetzt Änderungen? : Aufregung um Parkraumkonzept: Das sagen die Parteien – heute: die SPD

Elmshorn. Pendler, Mitarbeiter, Unternehmer: Die Auswirkungen des Parkraumkonzepts hat viele Menschen aus Elmshorn und dem Umland entsetzt. shz.de hat die Parteien mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie antworten. Heute: die SPD.

Elmshorn | 1. Sehen Sie nach den massiven Protesten aus der Bevölkerung die Notwenigkeit, das Parkraumkonzept schnell zu über überarbeiten oder sollte es wie beschlossen umgesetzt werden? Das Konzept ist beschlossen und die Umsetzung läuft ja bereits. Von einer Aussetzung halte ich nichts. Das würde nur zu unnötiger Verwirrung führen. Außerdem stehen wir auch zu der Grundausrichtung des Konzeptes, weniger Fläche (kostenlos) zum Parken zur Verfügung zu stellen und den Parkplatzsuchverkehr zu reduzieren. Bei einvernehmlichen Kritikpunkten sollte jedoch so schnell wie möglich eine Änderung erfolgen. Wir wollen zur Sitzung des AKD am 21. Februar bereits Anträge stellen, darüber beraten und möglichst schon beschließen. 2. Welche konkreten Punkte würden sie gern ändern? Wir möchten auf jeden Fall den Pendlern entgegen kommen, zum Beispiel mit Zeitkarten für die Parkpalette am Steindammpark. Darüber hinaus sind wir mit der Situation für die Bewohner der Kernzone nicht zufrieden. Hier könnten sich beispielsweise Anwohnerparkausweise für die umliegenden Zonen anbieten. Mittelfristig benötigen wir aus unser Sicht auch eine Regelung für ambulante Pflegedienste und andere Dienstleistende. Hier gibt es in anderen Städten bereits gute Lösungen. Das könnte ja auch für Handwerksbetriebe wichtig sein. 3. Vor allem Mitarbeiten Elmshorner Unternehmen sind verzweifelt, weil Sie keine Parkplätze in der City mehr finden. Wollen und können Sie diesen Betroffenen helfen? Für die Beschäftigten der Betriebe in der Innenstadt sind in erster Linie die Betriebe selbst verantwortlich. Allerdings müssen dann auch anzumietende Parkflächen bereit stehen. Zusätzlich zum ehemaligen Hertie-Parkhaus benötigen wir natürlich noch mindestens ein weiteres Parkhaus in Bahnhofsnähe für Beschäftigte, Pendler, Besucher und Anwohner. Mit unserem Konzept des Mobilitätshauses/der Quartiersgarage wollen wir aber nicht nur reine Parkhäuser errichten, sondern darüber hinaus auch Raum für Car-Sharing und andere innovative Angebote schaffen. Sofern sich kurzfristig kein privater Investor findet, sind wir auch offen für städtische Trägerschaften. Bis ein weiteres Parkhaus zur Verfügung steht, wollen wir gemeinsam mit der Verwaltung pragmatische Lösungen für die Betriebe und deren Beschäftigte finden. 4. Pendler sollen den ÖPNV zum Elmshorner Bahnhof nutzen, obwohl es viel zu wenig vernünftige Verbindungen gibt. Macht Elmshorn den zweiten vor dem ersten Schritt? Es gab ja bereits Verbesserungen, aber das muss jetzt zügig weitergehen. Eine bessere Taktung zwischen Bus und Bahn ist dabei erfolgskritisch. Kaum jemand steigt auf den Bus um, wenn er dafür 30 Minuten am Bahnhof warten muss. 5. Das Parkraumkonzept wird zum Bumerang, schadet dem Image der Stadt. Gefährdet es Arbeitsplätze und Umsätze in der City? Das sehe ich nicht so. Wenn es uns gelingt, die „Kinderkrankheiten“ zu lösen, dann wird die Innenstadt eher gewinnen. Die Aufenthaltsqualität kann mit weniger parkenden Autos und weniger Parkplatzsuchverkehr viel leichter verbessert werden. Und das ist einer der entscheidenden Faktoren für die Zukunft der Innenstadt. Außerdem sind es bisher nicht so sehr die Kunden der Innenstadt, die sich negativ äußern. Unsere Parkgebühren sind auch vergleichsweise moderat und mit dem „Handyparken“ gibt es ja auch Verbesserungen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.