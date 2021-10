Online-Veranstaltung : Arbeitsagentur: So können sich Interessierte in Teilzeit ausbilden lassen

Für junge Menschen kann eine Teilzeit-Ausbildung eine Möglichkeit sein. Antworten auf Fragen dazu gibt nun eine Online-Veranstaltung der Arbeitsagentur.

Elmshorn | Am Montag (25. Oktober) veranstaltet das Netzwerk „Ausbildung in Teilzeit“ um 10 Uhr eine einstündige, offene Online-Veranstaltung. Thema ist die Berufsausbildung in Teilzeit und dahingehende Tipps sowie Erfahrungen. Gerade für Menschen mit Handicap könne eine Ausbildung in Teilzeit ein sinnvoller Schritt auf dem Weg ins Berufsleben sein. Sofern In...

