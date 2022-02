Horst : Anwohner beschwert sich: Wird der Spielplatz am Weidenstieg aufgegeben?

Auf dem Platz würden sich abends vermehrt Jugendliche aufhalten, die laut seien und Dreck zurück ließen, beklagt ein Anwohner. Das sehen viele Horster aber anders. Nun beschäftigt sich die Politik mit dem Thema.

Horst | Soll der Spielplatz am Weidenstieg in Horst aufgegeben und die noch brauchbaren Spielgeräte auf andere Plätze verteilt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Montag, 28. Februar, der Kulturausschuss der Gemeinde. Die Sitzung findet ab 19.30 Uhr im Amtsgebäude, Elmshorner Straße 27, statt. Anwohner beschwert sich über Jugendliche Grund für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.