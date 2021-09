shz-Gartenschule : Anthurien: So wird der Klassiker modern in Szene gesetzt

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

18. September 2021, 10:00 Uhr

Elmshorn | Die Anthurie ist bei vielen Pflanzenfreunden beliebt, denn sie ist unkompliziert in der Pflege und blüht dabei zuverlässig über viele, viele Wochen hinweg. Die Sortenauswahl ist riesig: Ob kleinblütig, großblütig, in ruhigem Weiß, frechem Pink oder klassischem Rot – da findet jeder seinen persönlichen Anthurien-Liebling.



Im Gepäck eines Arztes eingewandert

Eigentlich stammt dieser Zimmerpflanzen-Klassiker aus den Regenwäldern Kolumbiens, Guatemala und dem Amazonasgebiet Brasiliens. 1857 wanderte sie im Gepäck des österreichischen Arztes und Botanikers Dr. Karl van Scherzer, der die erste Anthurien-Art in Südamerika entdeckte, nach Europa ein.

Pflegeleichte Zimmergenossen

Anthurien eignen sich ganz besonders für Menschen, die sich nicht zu viel um ihre grünen und blühenden Zimmergenossen kümmern möchten. Sie bevorzugen einen hellen, nicht vollsonnigen Standort und Temperaturen von 18 bis 22 Grad. Die Pflanzen sollten mäßig gegossen werden, aber auch wenn Sie dies einmal vergessen, nimmt eine Anthurie das nicht gleich krumm.

Übrigens: Die Blüte der Anthurie ist nicht das glänzend leuchtende Hochblatt, die Blüten sitzen auf dem ährenförmigen Kolben, der aus dem dekorativen Blatt herausragt.

Anthurien lassen sich vielfältig in Szene setzen. Entweder ganz modern in einem schlichten Gefäß in Anthrazit oder auch edel im Retro-Look in matten Farben wie Olivgrün oder Mattorange.

Sehr trendig sind auch die Blattschmuckanthurien. Wie Anthurie „Arrow": Eine größer werdende Anthurie bis 70 Zentimeter mit wunderschön ausgeformten Blättern; ein echtes Highlight im Wohnzimmer in modernem Ambiente.