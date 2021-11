Initiative an Bismarckschule : Elmshorner Schülerinnen erhalten kostenlose Tampons

Dieses Projekt lag der Schülervertretung besonders am Herzen. Die „Vereinigung Ehemaliger, Freunde und Förderer der Bismarckschule Elmshorn“ hat es ermöglicht.

Elmshorn | In den Elmshorner Schulen werden nach und nach die Tabuthemen aus dem Weg geräumt. An der Beruflichen Schule war zuletzt ein Kondomautomat aufgestellt worden. Auf Initiative der Schülervertretung. An der Bismarckschule gibt es ab sofort kostenlose Tampons und Binden für alle Schülerinnen. Das teilt die Schülervertretung mit. Weiter lesen: Berufssch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.