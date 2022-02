20 Millionen Euro investiert : Am Montag geht's los: Elmshorns Hallenbad öffnet seine Türen

Im modernisierten Hallenbad gilt unter Pandemiebedingungen die 2Gplus-Regelung. Die Anzahl der Gäste wird beschränkt.

Elmshorn | Das wird so gerade noch eine Punktlandung: Im Februar wollte Elmshorns Stadtwerkechef Sören Schuhknecht – endlich – das neue Hallenbad samt Sauna eröffnen. Am Montag, 28. Februar, hat Elmshorn endlich wieder ein Hallenbad inklusive Saunalandschaft. Um 10 Uhr geht es im Schwimmbad los, um 16 Uhr in der Sauna. „Wir freuen uns, dass wir starten können, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.