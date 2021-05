Klein Nordende : Betrunkener Elmshorner fährt mit Kleinkraftrad gegen Baum

Der 45-Jährige zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Klein Nordende | Einen Unfall hat ein 45-Jähriger Elmshorner in Klein Nordende verursacht. Der Mann war am Dienstag, 18. Mai, mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Liether Moor unterwegs in Richtung der Straße Rotenlehm. Gegen 19.26 Uhr kam er beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer musste ins Kran...

