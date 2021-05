Interview : Magersucht: „Irgendwann bin ich bei der Arbeit zusammengebrochen“

Alina (Name geändert) kommt aus dem Elmshorner Umland. Im Interview erzählt sie von ihrer Erkrankung. Sie ist magersüchtig.

Elmshorn | Alina ist 20 Jahre alt und kommt aus einem Elmshorner Nachbarort. Als Jugendliche erkrankte sie an Magersucht und ist auch heute noch in Behandlung. Mit am Tisch sitzt auch Pia Zannoni von der Frauenberatung Elmshorn (ehemals Frauentreff), die Alina auf ihrem Weg begleitet. Gemeinsam erklären sie, was die Erkrankung prägt, warum der Satz „Dann iss doc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.