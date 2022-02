Überschwemmungsgebiet : Kurioser Schutz: Bei Hochwasser wird dieser Aldi in Elmshorn zum Deich

Das Einkaufszentrum zwischen Sandberg und Krückau liegt im Überschwemmungsgebiet. Falls die Krückau starkes Hochwasser führt, wird das Aldi-Gebäude zum Teil der Deichlinie aufgerüstet, der Edeka-Markt wird überschwemmt.

Elmshorn | Seit 1969 schützt ein Sperrwerk Elmshorn und andere Gebiete an der Krückau vor Sturmfluten. Aber das reicht den Verantwortlichen nicht an Vorsorge: Entlang des Flusses verläuft eine zweite Deichlinie. Zwischen Flussbett und diesen Deichen liegen Überschwemmungsgebiete: Areale, die quasi zum Volllaufen freigegeben sind, damit der Wasserdruck an anderen...

