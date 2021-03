Absage wegen Corona : Horster Woche fällt auch 2021 aus

Feiern in der Pandemie? Das will man in Horst nicht riskieren. Dafür werden nun Helfer für 2022 gesucht.

Horst | Auch im Jahr 2021 wird es keine Horster Woche geben. Nachdem die traditionelle Festwoche bereits im vergangenen Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war und die Festwoche zunächst auf dieses Jahr verschoben wurde, musste nun eine weitere Absage erfolgen. Darüber waren sich die Mitglieder des Horster Kulturausschusses bei ihrer Sitzung einig...

