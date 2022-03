Stadtumbau in Elmshorn : Startschuss gefallen: Abriss der alten Post löst Sorge um Blutbuche aus

Die Abrissarbeiten haben begonnen und sollen etwa drei Monate dauern. Wie es danach in Sachen Stadtumbau weitergeht, können Elmshorner künftig in einer Animation sehen.

Elmshorn | Ein großer Schritt in Richtung Stadtumbau ist getan. Seit 1. März laufen in Elmshorn die Arbeiten an der Berliner Straße auf Hochtouren. Die alte Post wird abgerissen. Viel sehen kann man davon aber noch nicht. „Erstmal müssen im Postgebäude alle schädlichen Stoffe ausgebaut werden, die beispielsweise in Heizungen oder Lüftungen verbaut waren. Die müs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.