A23-Unfall bei Elmshorn : Fahrer weiter in Lebensgefahr – Gaffer behindern Polizei

Der Zustand des Fahrers hat sich bislang nicht verbessert. Deutliche Kritik äußerten Polizeibeamte an mehreren Gaffern, die direkt nach dem Unfall Fotos machen wollten.

Elmshorn | Nach dem schweren Unfall auf der A23 bei Elmshorn schwebt ein 37 Jahre alter Autofahrer nach wie vor in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Donnerstag (21. Oktober) auf Anfrage von shz.de mit. Der Mann war am Mittwoch auf der Autobahn verunglückt; er hatte sich mit seinem Wagen überschlagen. Gaffer behindern Einsatzkräfte Massive Kritik äuße...

