Fußball-A-Kreisklasse : Einsatz von Pyrotechnik: VfR Horst muss Geldstrafe zahlen

Nachdem Anhänger des SV Hörnerkirchen am 29. Oktober beim Spiel der zweiten Horster Herren in Neuenkirchen gezündelt hatten, wurde nun ein Urteil gefällt. Der SV Höki will sich an den Kosten beteiligen.

Horst | Einen Monat, nachdem über den Sportplatz des TSV Neuenkirchen beim A-Kreisklassen-Spiel der Fußballer des VfR Horst II Rauchschwaden gezogen waren, stieg weißer Rauch auf. Das Kreisgericht des Kreisfußballverbandes Westküste fand zwar keinen Papst, wohl aber ein Strafmaß für die Rasensportler: Sie müssen 200 Euro Geldstrafe zuzüglich 35 Euro Verfahren...

