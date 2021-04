Flora-Höfe in Elmshorn : Semmelhaack startet Bauprojekt mit 76 Wohnungen in der Innenstadt

Wann die Arbeiten für 15 Millionen Euro abgeschlossen sind, ist noch unklar. Für ein Haus fehlt noch die Genehmigung.

Elmshorn | Noch mehr Wohnungen im Herzen der Elmshorner Innenstadt: Das Unternehmen Semmelhaack hat das Projekt Flora-Höfe gestartet. Direkt an der Catharinenstraße wird schon an Haus Nummer 5 gebaut, ebenso im Innenbereich des Areals an Haus 4. „Doch für dieses Objekt gibt es bisher nur eine Teilbaugenehmigung“, betont Semmelhaack-Prokurist Arne Parchent. Für H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.