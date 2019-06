57 neue Bauplätze für Elmshorn

Neubaugebiet zwischen Lerchenstraße und Plinkstraße / Anwohner kritisieren geplante verkehrliche Erschließung

von Christian Brameshuber

15. Juni 2019, 15:40 Uhr

Elmshorn | Die Lage ist fantastisch. Direkt am Elmshorner Stadtrand, zwischen der Plink- und der Lerchenstraße, wird ein attraktives Neubaugebiet entstehen. Auf der heute noch überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche sind insgesamt 57 Bauplätze vorgesehen. Das gesamte Plangebiet ist 5,5 Hektar groß.

Die Stadt möchte mit diesem Neubaugebiet besonders Einfamilien- und Doppelhäuser realisieren. „Die Nachfrage in diesem Bereich ist weiterhin enorm“, sagte Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Auch der Ausschussvorsitzende Andreas Hahn (CDU) betonte, dass Elmshorn dringend auch Grundstücke für Einfamilienhäuser anbieten müsse. „Sonst verlieren wir diese Bauherren an die Umlandgemeinden.“

Bis zu 70 Wohneinheiten können auf dem Areal entstehen. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liegt bei 600 Quadratmetern. Die Knicks bleiben im Eigentum der Stadt und werden auch von ihr gepflegt. Allerdings ist der vollständige Erhalt der kulturlandschaftlich markanten Knicks und Baumreihen nicht realisierbar. Die Stadt setzt auf eine verkehrliche Erschließung über die Plinkstraße und eine innere Ringerschließung für das Gebiet. Doch genau dieser Plan sorgt für massive Kritik von Anwohnern – und die wurden in der Sitzung auch deutlich formuliert. Anwohner hatten schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass die Erschließung viel sinnvoller im Bereich der bestehenden Kreuzung Plinkstraße und Lerchenstraße umsetzbar wäre. Doch diese Alternative sei in dem Verfahren nicht ausreichend geprüft worden.

Die Einsprüche der Anwohner fanden am Ende Gehör. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde noch nicht beschlossen. Hahn hat für den 22. August einen Vor-Ort-Termin für Politik und Stadtverwaltung angesetzt, um die Erschließungsfrage abschließend zu klären.

Eines war den Anwohnern ganz wichtig: Es gehe ihnen nicht darum, dieses Neubaugebiet zu verhindern, sondern ausschließlich um verkehrliche Anbindung. Mit der Bebauung des Areals habe man gerechnet.