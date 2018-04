50 Jahre Kegeln in Gemeinschaft: „Kipp Um“ feiert Geburtstag

von Knuth Penaranda

Ein runder Geburtstag ist es wert, gefeiert zu werden – das dachten sich auch die neun Mitglieder des Kegelclubs „Kipp Um“ und feierten das 50-jährige Bestehen.

Ihr Club wurde 1968 gegründet. Angefangen hat es mit einer Anzeige in den Elmshorner Nachrichten. Heike Bohn suchte Mitstreiterinnen zum Kegeln. 15 junge Frauen meldeten sich daraufhin bei Bohn. Seitdem trafen sich die Damen alle zwei Wochen immer donnerstags. Zu Beginn kegelten sie in der Alten Mühle am Mühlendamm. „Dort brauchten wir noch Kegeljungs zum Aufstellen der Kegel und wenn sie mal nicht konnten, machten wir es eben selbst“, erinnert sich Mitglied Helga Hoffmann.

Vor Kurzem wurde der Kegelclub in einen regelmäßigen Treff bei der Kegelbahn Fortuna umgewandelt.