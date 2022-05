48 Stellplätze am Bahnhof : Neue Abstellanlage für Fahrräder in Horst kostet 182.000 Euro

Der politische Entschluss steht. Am Horster Bahnhof soll eine neue und sichere Abstellanlage für Fahrräder entstehen. In der Sammelschließanlage und in der überdachten Abstellstation haben jeweils 24 Räder Platz.

Horst | Das sind gute Nachrichten für Pendler ...

