408 Studierende im neuen Jahrgang

von Ulf Marek

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:08 Uhr

Das Audimax der Elmshorner Nordakademie an der Köllner Chaussee war gestern am frühen Mittag restlos gefüllt. Der Grund: In der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und renommierten Bildungseinrichtung wurden die neuen Studierenden in vier Bachelor-Studiengängen im Rahmen einer rund zweistündigen Feierstunde begrüßt. Das Besondere in diesem Jahr: Es wurden mehr als 400 Studierende, ganz exakt gesagt 408, in einem Jahrgang immatrikuliert.

„Bei der Aufnahme des Studienbetriebs 1993 gingen wir davon aus, dass wir maximal

500 Studierende haben würden. Nicht einmal im Traum hätten wir daran geglaubt, dass wir die 2000er-Grenze überschreiten würden, wie im vergangenen Jahr geschehen. Und dass wir heute allein in Elmshorn 400 neue Studierende begrüßen dürfen, ist die Erfüllung eines Traums, den wir gar nicht geträumt haben“, freute sich Professor Georg Plate bei seiner Ansprache zur Eröffnung der Feier.

Der Nordakademie-Vorstandsvorsitzende versprach den Studierenden, die jetzt anfangen wollen, „erstklassige Studienbedingungen“ auf dem grünen Campus an der Köllner Chaussee. „Gemeinsam mit den kooperierenden Betrieben stehen wir für eine praxisgerechte und zukunftssichere Qualifikation“, betonte er. Den hohen Stellenwert der Elmshorner Nordakademie in der Welt der Bildung unterstrich auch Bürgermeister Volker Hatje, der als Ehrengast vor Ort war. „Mit den Studierenden der Nordakademie werden die Führungsnachwuchskräfte von morgen ausgebildet. Ich freue mich, solch eine innovative Hochschule in Elmshorn zu haben. Die Stadt Elmshorn steht auch in Zukunft weiterhin gern als Partner zur Verfügung“, so der Verwaltungschef der Krückaustadt.

Von den 408 Erstsemester-Studenten, die nun ins Wintersemester 2017/18 starten, haben sich 122 Studienanfänger für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre, 124 für Wirtschaftsingenieurwesen und 122 für den Studiengang Wirtschaftsinformatik entschieden. Der noch junge Studiengang „Angewandte Informatik“ wächst mit 40 Neuaufnahmen kontinuierlich weiter und wird nun erstmals parallel mit zwei Studiengruppen durchgeführt.