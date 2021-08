Fußball-Kreispokal Westküste : 4:5 nach Verlängerung: VfR Horst scheitert an Kreisligist FC Burg

Die Verbandsliga-Kicker von Trainer Florian Rammer gingen in dem Achtelfinal-Duell mit 2:0 und 3:2 in Führung, verloren aber nach 120 Minuten in Unterzahl.

Horst | Mit einem unguten Gefühl war Florian Rammer zum Achtelfinale des Kreispokals Westküste beim FC Burg gefahren: „Dieser Gegner hat einige frühere Ober- und Landesliga-Spieler im Kader“, hatte der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst gewarnt. Auf die leichte Schulter genommen haben dürften die Horster den Kreisligisten also nicht – trotzdem v...

