35 000 Euro für den Klimaschutz

Elmshorn und Umland stellen Fonds bereit

von Christian Brameshuber

26. März 2018, 11:33 Uhr

Der Klimaschutzfonds für Elmshorn und zehn Umlandgemeinden: Markus Pietrucha spricht von einem „landesweit einmaligen Projekt“, das seit 1996 erfolgreich durchgeführt werde. „Bis heute konnten mehr als 475 Maßnahmen mit Fördergeldern in Höhe von 500 000 Euro unterstützt werden“, betonte Pietrucha.

Der im Elmshorner Rathaus für Nachhaltigkeit zuständige Mitarbeiter stellte jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Volker Hatje sowie den Amtsvorstehern Ernst-Wilhelm Mohrdiek (Amt Horst-Herzhorn) und Thorsten Rockel (Amt Elmshorn Land) die neuen Fördermöglichkeiten vor.

Über den Klimaschutzfonds werden nicht mehr nur Solarthermie und Photovoltaikanlagen gefördert, sondern jetzt auch Dachbegrünung, Wärmepumpen, Lastenfahrräder und E-Ladesäulen. Zuschüsse werden je nach Förderantrag in einer Größenordnung zwischen 500 Euro und 1200 Euro gewährt. Laut Pietrucha sind vor allem die Nachfragen nach Stromspeichern und Wärmepumpen groß.

„Es ist der richtige Ansatz, sich nicht nur auf das Thema Solaranlagen zu konzentrieren“, betonte Rockel. Hatje glaubt, dass vor allem das Thema Mobilität in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen werde. „Der Einsatz von Lastenrädern wird zunehmen“, betonte der Verwaltungschef. In diesem Punkt übernehme der Klimaschutzfonds eine Vorreiterrolle. Erste Anfragen von Unternehmen – zum Beispiel vom Lieferservice – gebe es bereits. Laut Pietrucha gibt es für das Lastenrad allerdings keine Förderung für Privatpersonen.

35 000 Euro liegen im Fördertopf bereit. Er wird gefüllt aus den Einzahlungen der Stadt Elmshorn und der zehn Umlandgemeinden, die jeweils 50 Cent pro Einwohner einzahlen. „Die Zusammenarbeit ist sehr gut“, sagte Mohrdiek. Es habe sich eine Solidargemeinschaft herausgebildet – und zwar über Kreisgrenzen hinweg. Die Umlandgemeinden sind in den 2000er-Jahren dazugekommen.

Das Klima schützen: Laut Pietrucha trägt der Klimaschutzfonds jährlich dazu bei, dass 1100 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden können. Wichtig: Es können nicht nur Projekte gefördert werden, die vom Klimaschutzfonds festgelegt worden sind. „Wir sind offen für neue Ideen“, betont Pietrucha.