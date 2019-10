3000-Euro-Spende für den Wendepunkt

Avatar_shz von Knuth Penaranda

30. Oktober 2019, 15:36 Uhr

Elmshorn | Sich öffnen, über Probleme, Ängste und traumatische Erfahrungen sprechen, das ist nicht leicht. Weder für Kinder, Jugendliche noch Eltern. Deren Vertrauen aber im Gespräch trotzdem zu erhalten, ist für die Mitarbeiter der Elmshorner Beratungsstelle Wendepunkt Alltag. Wichtig ist dabei auch der Raum, in dem die Gespräche geführt werden. Die Aufwertung des Kindertherapieraums war nach neunjähriger Nutzung längst überfällig. Unterstützung gab es durch den Lions Club Elmshorn in Form einer Spende über 3000 Euro.

Und das Ergebnis? „Super, denn Atmosphäre spielt eine besondere Rolle, gerade in unserer Arbeit mit Menschen“, sagt Dirk Jacobsen, Leiter des Wendepunkt Elmshorn. Dafür sorgen jetzt der neue Fußboden, der Teppich, die neue Einrichtung, die Farbe an der Wand und die Lichter.

Jan Vespermann, Bereichsleiter der Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch sowie des Trauma-Zentrums, arbeitet in dem Raum viel mit jungen Menschen. „Wenn wir für die Kinder eine gute Atmosphäre schaffen können, in der sie sich öffnen können, ist es leichter, die passende Hilfe zu finden“, erklärt er. Angelika Doritz ist im Wendepunkt für die Familien- und Erziehungshilfe zuständig. Auch in ihren Gesprächen kommt der Raum gut an. „Jetzt kommt man rein und findet sofort zur Ruhe“, sagt sie.

Auch für den Lions Club Elmshorn, dem es wichtig ist, lokale Projekte zu unterstützen, eine tolle Nachricht. „Ich hatte mir den Raum vorher angesehen. Das Ergebnis ist eine enorme Verbesserung“, sagt Andreas Pappert vom Lions Club.