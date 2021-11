Lichtermarkt in Elmshorn : Offizielle Eröffnung unter 2G-Regeln sorgt für lange Schlangen an Eingängen

Auch ohne den spektakulären Engelsflug strömten die Elmshorner am Montag zur offiziellen Eröffnung des Lichtermarktes. Um exakt 18.03 Uhr wurde die Weihnachtsbeleuchtung mit den 120.000 Lichtpunkten eingeschaltet.

Elmshorn | Als Marc Peters, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Elmshorn, um 18.03 Uhr den Countdown einläutete und von 10 runterzählte, standen am Montagabend (22. November) immer noch viele Menschen Schlange vor der Einlasskontrolle an der Königstraße. Sekunden später wurde Elmshorns Weihnachtsmarkt von 120.000 Lichtpunkten erhellt. Der Lichtermarkt war off...

