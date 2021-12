2G in Elmshorn : Einzelhändler Frank Büntjen: „Das schrottet uns das Weihnachtsgeschäft“

Welche Auswirkungen hat 2G für den Einzelhandel in Elmshorn? Stadtmarketing-Geschäftsführerin Manuela Kase spricht von überzogenen Maßnahmen, die zu deutlichen Umsatzeinbußen führen könnten.

Elmshorn | Die Corona-Pandemie: Mitten im Weihnachtsgeschäft will die Politik die Regeln jetzt auch für den Einzelhandel verschärfen. Schon am 2. Adventssonnabend (4. Dezember) sollen Ungeimpfte nicht mehr shoppen dürfen. Die 2G-Regel soll dann auch in Schleswig-Holstein gelten. „Das schrottet uns komplett das Weihnachtsgeschäft“, sagt Frank Büntjen vom Modegesc...

