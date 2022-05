Elmshorn : Veranstalter „super zufrieden“: 2500 Besucher bei Flunkyball-WM

Die Organisatoren sind nach zwei Jahren Zwangspause rundum zufrieden mit dem Biersportevent am Donnerstag (27. Mai). Die Polizei rückte mehrfach in den Steindammpark aus – nicht jedoch auf das Veranstaltungsgelände.

Elmshorn | Rundum gelungenes Event, so lautet das Fazit der Organisatoren der Flunkyball-WM im Elmshorner Steindammpark. Etwa 2500 Besucher waren zu der Veranstaltung am Donnerstag (26. Mai) gekommen, um nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Biersport teilzunehmen. An der achten Auflage des Turniers nahmen 47 Teams mit je vier bis fünf Mitgliedern teil. Den ...

