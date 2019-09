Avatar_shz von Knuth Penaranda

16. September 2019, 14:37 Uhr

Vor 25 Jahren





In den Elmshorner Nachrichten vom 17. September 1994 lesen wir:



Disko-König: Gestern Morgen hat die Pinneberger Kriminalpolizei den per Haftbefehl gesuchten „Disko-König“ Randolf Steger (43) nach intensicher wochenlanger Suche festgenommen. Steger war auch Besitzer der Diskothek „Kiss“ an der Berliner Straße in Elmshorn. Die Polizei suchte Steger in den vergangenen Wochen wegen Unterschlagung und Betrugs.



Naturbeobachtung: Die Volkshochschule Elmshorn bietet in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (Nabu) eine Veranstaltungsreihe zu Natur und Umwelt an. Vermittelt werden Grundkenntnisse über Verhalten und Beobachten der Natur.



Berlinfahrt: Auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Ingrid Roitzsch fuhren 44 Bürger aus dem Kreis Pinneberg in die zukünftige Regierungshauptstadt: In den drei Tagen Berlin gab es für die Besucher sehr viele Informationen, die für alle Mitfahrer aufschlussreich waren.