Avatar_shz von Knuth Penaranda

11. September 2019, 15:45 Uhr

Vor 25 Jahren





In den Elmshorner Nachrichten vom 12. September 1994 lesen wir:



Neurodermitis: Die Selbsthilfegruppe Neurodermitis Elmshorn ist am Dienstag im Fernsehen. Vier Minuten lang beschäftigt sich die 15-minütige Sendung „ZDF-Info Gesundheit“ mit der Gruppe. Beginn der Sendung 10.45 Uhr.

Spiele: Die Arbeiterwohlfahrt Elmshorn hatte zum großen Fest unter dem Motto „Spiele aus aller Welt“ eingeladen. Hunderte Anwohner waren auf das Fest- und Spielgelände zwischen den Wohnblöcken am Eichenkamp gekommen. Zwei große Zelte hatte die AWO aufgebaut.

Pinneberg: Der Kreisverband der CDU hatte in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes hohen Besuch aus Bonn. Dr. Angela Merkel, Bundesministerin für Jugend und Familie, stellte sich den Fragen der Bürger.