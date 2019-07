von Daniela Lottmann

09. Juli 2019, 16:00 Uhr

Vor 25 Jahren





In den Elmshorner Nachrichten vom 10. Juli 1994 lesen wir:Arbeitslosigkeit: Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt in Elmshorn und Umgebung. Die neuesten Zahlen des Arbeitsamtes Elmshorn am Bauerweg zeigen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht.Waldwoche: Das Forstamt Rantzau führt bis zum 8. Juli seine Woche des Waldes für Schulklassen aller Schularten des vierten bis sechsten Jahrgangs durch. Im Waldgebiet Syltkuhlen zwischen Hasloh und Norderstedt ist an einem rund 2 km langen Rundweg durch den Wald ein Parcours mit Informationsständen aufgebaut.Haftbefehl: Bei einer Fahrradkontrolle stellte die Elmshorner Polizei fest, dass gegen einen überprüften Radfahrer ein gültiger Haftbefehl vorlag. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse beschlagnahmte die Polizei das Fahrrad. Der Elmshorner wurde festgenommen und zur Wache gebracht.