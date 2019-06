von Bernd Amsberg

28. Juni 2019, 16:41 Uhr

Vor 25 Jahren





In den Elmshorner Nachrichten vom 27. Juni 1994 lesen wir:Schaf: Am Sonnabend rief ein aufgeregter Tourist die Polizei an. Er meldete ein sterbendes Schaf auf den Weiden im Bereich des Krückausperrwerkes. Die Polizisten stellten vor Ort nur „quicklebende Schafe“ fest. Das „sterbende Schaf“ hatte sich in der Mittagshitze nur ein Schläfchen gegönnt.Öffnungszeiten: Neue Öffnungszeiten im Elmshorner Rathaus: Vom 1. Juli an öffnen sich die Amtsstuben der etwa 300 Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag ist zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.Geräusche: In Raa-Besenbek verscheuchte eine Rentnerin einen Einbrecher. Der Mann hatte ein Fenster ausgehebelt und war in die Wohnung eingedrungen. Die Rentnerin wurde bei dem nächtlichen Einbruch durch ein Geräusch geweckt. Sie selbst machte Licht an und ebenfalls Geräusche. Dadurch ließ sich der Einbrecher vertreiben.