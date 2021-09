Bilanz für 2018 bis 2020 : Auch Dank Corona-Zahlungen: Kollmar verzeichnet Millionen-Überschuss

Die Abschlüsse aus den vergangenen drei Jahren führen dazu, dass die Gemeinde über 3,3 Millionen Euro in liquiden Mitteln verfügt. Das Geld werde aber für den Hafenbereich sowie das Feuerwehr- und Gemeindehaus gebraucht.

Kollmar | Die finanzielle Situation der Gemeinde Kollmar sieht derzeit recht rosig aus. Dies bestätigte Bürgermeister Klaus Meinert während der Sitzung der Gemeindevertretung in der „Elbdiele“ und begründete dies mit Zahlen der Jahresabrechnungen 2018 bis 2020, die jetzt vorliegen. Dies liegt an der Ausgleichszahlung des Bundes zur Gewerbesteuer in Folge der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.