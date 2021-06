Zweimal von Polizei erwischt : 19-Jähriger fährt unter Drogen auf drei Reifen durch Elmshorn

Unfassbar: Innerhalb von neun Stunden erwischt die Elmshorner Polizei zweimal einen Autofahrer, der Drogen und Betäubungsmittel einwirft.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

07. Juni 2021, 13:10 Uhr

Elmshorn | Dieses Bild bietet sich auch nicht alle Tage: Mehrere Anrufer alarmierten am Sonnabend (5. Juni) gegen Mitternacht in Elmshorn die Polizei. Grund: Ein Transporter war auf dem Flamweg in Richtung Innenstadt unterwegs – allerdings auf nur drei Reifen.

Eine Streife fand das Fahrzeug wenig später im Flamweg auf dem Gehweg stehend. Der rechte Vorderreifen fehlte komplett, die Felge war stark deformiert und Teile des Radkastens fehlten. Beim 19 Jahre alten Fahrer verlief ein Drogentest positiv. Zudem bestand der Verdacht, dass er Medikamente eingenommen hatte.

Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der junge Mann musste mit aufs Polizeirevier. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Polizei sucht den Unfallort

Noch weiß die Polizei nicht, wo der Transporter in einen Unfall verwickelt war. Um 23.19 Uhr hatte ein Anwohner in der Sandhöhe in Klein Nordende einen Wagen mit starkem Unfallschaden gemeldet, der Fahrzeugteile verlieren sollte. Hierbei dürfte es sich um den Transporter gehandelt haben. Hinweise zu einem möglichen Unfallort nimmt das Polizeirevier Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 80 30 entgegen.

Wieder der 19-Jährige am Steuer

Der 19-Jährige geriet am Sonntag (6. Juni) um 20.30 Uhr in der Westerstraße in Elmshorn erneut in eine Polizeikontrolle. Diesmal saß er am Steuer eines BMW. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln. Er musste wieder zur Blutprobe. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Neben dem Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung von Samstagnacht droht ihm zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Führens eines Fahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel.