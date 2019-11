170 Meter Gemeinschaft

Kommunalpolitiker und Bürger pflanzen Knick in Hörnerkirchen

von Knuth Penaranda

11. November 2019, 12:23 Uhr

Hörnerkirchen | Dorfentwicklungskonzept, Edeka-Neubau, Wohnpark im Grünen. Das sind die Themen, mit denen sich Hörnerkirchens Lokalpolitiker normalerweise beschäftigen. Während der Gemeindevertretersitzungen und in den Ausschüssen wird diskutiert, entschieden und manchmal auch gestritten. All das geschieht sitzend. Ohne große körperliche Anstrengung. Dass Hökis Politiker auch anpacken können, bewiesen sie jüngst, als sie mit Unterstützern aus dem Dorf 170 Meter Knick anpflanzten.

Indirekt spielte auch hier der neue Edeka-Markt eine Rolle. Denn ein stattlicher Teil der Knickpflanzaktion galt dem Regenrückhaltebecken, das für den Neubau notwendig geworden war. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Sportplatz und wird jetzt von einem kleinen Erdwall begrenzt, auf dem der Knick gesetzt wurde.

„Entlang des Walls wurden Kirschlorbeer-Büsche gepflanzt, und am Regenrückhaltebecken neben den Eichen normale Knickbüsche“, erklärte Christian Schütz (CDU), einer der Initiatoren des Projektes.

Auch neben dem Edeka-Markt wurde kräftig gepflanzt. Schon morgens früh um 9 Uhr ging es los. Gegen Mittag war ein Großteil der Arbeiten erledigt, so dass zum Schutz des Walls und der jungen Pflanzen eine Strohschicht aufgetragen werden konnte. Verteilt wurde diese am Regenrückhaltebecken von den Sozialdemokraten Sybille Buchner und Werner Harms. „Das ist schon Arbeit bei der Fläche“, sagte Buchner. Die Pflanzaktion ist auch Ausdruck des zumeist harmonischen Miteinanders von Christdemokraten und Sozialdemokraten, die sämtliche Mitglieder in Hörnerkirchens Gemeindevertretung stellen.