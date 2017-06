8. „Langeln Open Air“ : 15-facher Powerrock ohne Pause

vergrößern 1 von 1 Foto: BZ 1 von 1

Langeln | Die Rock-Fans aus der Region wird es mit großer Sicherheit freuen: Auf dem ansonsten eher ruhigen Lande gibt es wieder so richtig etwas auf die Ohren, denn zum achten Mal in Folge wird am Sonnabend, 8. Juli, in Langeln voll aufgedreht. 15 Bands aus den Musikrichtungen Rock, Punk und Metal sorgen dann für lautstarke Unterhaltung beim diesjährigen „Langeln Open Air“ (L. O. A.). Der Startschuss fällt um 13 Uhr, und erst weit nach Mitternacht wird sich das pausenlose Open-Air-Vergnügen seinem Ende neigen. Zwei große Bühnen sorgen dabei für den lückenlosen Musikgenuss.

Neben lokalen Größen wie „S.L.A.P.“, „Wasted Roads“, „Admiral Anti“, „Borderpaki“, „Me Something“ und den „Free World Fukkaz“ werden auch internationale Bands für Stimmung sorgen. Allen voran die aus Australien stammende Alternative-Rockband „The Sunpilots“ sowie die niederländischen Hardrocker von „Coppersky“. Neben den Classic-Rockern der Hildesheimer „Hound“ und den Buxtehuder Rock ’n’ Rollern „The Spectatorz“ wird ein vielseitiger Mix mitten aus dem Herzen Hamburgs dem L. O. A.-Publikum einheizen. Darunter werden die Metalband „Trailer Park Sex“, die Hardcore-Punks „Die Heart“, die Death-Metal-Band „Buried in Black“ sowie die Deutsch-Punk-Pioniere von „WIR“ sein.

„Die Vorfreude auf dieses Jahr ist wahnsinnig groß“, erklärt Sascha Ehler, erster Vorsitzender des Vereins „Langeln Open Air“ und fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, unser Festival auch in diesem Jahr weiter ausbauen zu können, und bieten den Besuchern neben noch größeren Bühnen erstmals einen gemütlichen Biergarten, die „Rock-Lounge“, wo für das leibliche Wohl aller Besucher gesorgt sein wird.“

Mehr als 50 Helfer im Einsatz



Auf dem Festivalgelände werden mehr als 50 Techniker und freiwillige Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgen und neben diversen kulinarischen Snacks vor allem mit kühlen Getränken zu günstigen Preisen (Bier 2,50 Euro) die Verpflegung sichern.

„Unweit des Festivalgeländes wird es auch dieses Jahr einen Camping-Ground für die Besucher geben, dessen Benutzung bei jedem Ticketkauf inklusive ist. Der Camping-Bereich öffnet bereits um 10 Uhr seine Pforten. Am Morgen danach werden die Besucher liebevoll mit Frühstück und Kaffee verabschiedet“, erklärt Daniel Schäfer vom L. O. A.-Organisationsteam.

Tickets können im Vorverkauf über die L. O. A.-Homepage für 17 Euro erworben werden. Eine weitere Vorverkaufsstelle befindet sich im Snickers Concept Store, Küsterland 5, in Kaltenkirchen. Der Preis an der Tageskasse beträgt 20 Euro. Alle aktuellen Infos zum Festival, zur Anreise und dem Ablauf gibt es auf der L. O. A.-Facebook-Seite im Internet.