Kontrolle in Elmshorn : Polizei erwischt 15 Temposünder in der Geschwister-Scholl-Straße

Eine Nissan-Fahrerin wurde mit Tempo 53 gestoppt. Sie bekommt einen Punkt und muss 80 Euro Strafe zahlen.

Elmshorn | 23 Stundenkilometer zu schnell: Dafür gibt es einen Punkt in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 80 Euro. Am Dienstag, 11. Mai, hatten Beamte vom Polizeirevier Elmshorn eine Nissan-Fahrerin gestoppt, die mit Tempo 53 auf der Geschwister-Scholl-Straße in Elmshorn unterwegs war. Die Beamten waren laut Polizei mit der Laserpistole an der Einmündung z...

