100 Jahre und lange nicht müde

Maria Gatzke feiert heute runden Geburtstag

von shz.de

27. April 2018, 16:49 Uhr

Ein strahlendes und offenes Lachen – das ist, was man als erstes sieht, wenn man Maria Gatzke anschaut. Dazu ihre herzliche Art, mit der sie jeden sofort bei sich aufnimmt. Fröhlich ist sie, aus den Lautsprechern ihres Radios schallen die Klänge einer Oper. Kaum zu glauben, dass diese Dame heute ihren 100. Geburtstag feiert.

In Berlin Ende des ersten Weltkriegs geboren wuchs sie als Einzelkind auf. Ende des zweiten Weltkriegs kam sie dann nach Hamburg. „Ich hatte ein tolles Zuhause, meine Eltern waren sehr lieb“, erzählt Gatzke. Schon während ihrer Jugend entdeckte sie dann ihre Vorliebe für die klassische Musik, besonders die Oper hatte es ihr angetan. Guiseppe Verdi und vor allem Giacomo Puccinis „La Bohème“ verehre sie besonders. „Der Vater einer Freundin war Dirigent. Wir konnten uns jeden Abend ein Konzert anhören und das haben wir auch getan“, sagt sie lachend. Außerdem sei ihre Oma sehr musikalisch gewesen. „Sie wurde 95 Jahre alt und bis zuletzt hat sie Opernarien geschmettert. Ich habe sie vergöttert.“ Gatzke selbst hat Klavier gespielt. Gesungen habe sie nur für sich selbst.

Außer der Musik schwärmt die nun 100-Jährige für das Kochen und Backen. Besonders für Omelettes und Zitronenkuchen - am liebsten mit Sahne. „Die Küche war mein Lebensraum. Ich habe mich nie nach Rezepten gerichtet sondern immer alles so zubereitet, wie es mir gefallen hat. Heute geht das ja leider nicht mehr“, bedauert sie, nur um gleich darauf sofort wieder ihren sprühenden Optimismus zu verbreiten. „Aber was nützt das Klagen, man kann es ja doch nicht ändern! Augen zu und durch, das ist, was mich so fit hält. Durch Gejammer wird sich nichts verbessern.“

Zu ihrem Geburtstag wünscht sich die mehrfache Oma und Ur-Oma nichts. Oder vielleicht doch eine Kleinigkeit? „So richtig gute Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer, das wäre mal was“, gibt Gatzke zu. Doch eigentlich reiche ihr, dass ihre Familie sie besuchen kommt. „Am Sonnabend kommen dann auch meine Enkel und Ur-Enkel, das freut mich besonders.“ Maria Gatzke, 100 Jahre und trotzdem voll Energie.