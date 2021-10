Klein Offenseth-Sparrieshoop : 100 Kilometer zu Fuß in 24 Stunden: Maike Bahlke und der „Megamarsch“

Die stellvertretende Wehrführerin treibt mehrmals die Woche Sport. Bereits zum dritten Mal stellte sie sich der großen Wander-Herausforderung in Hamburg.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | 100 Kilometer wandern, da sind Blasen garantiert – sollte man zumindest meinen. Doch in diesem Jahr sei sie verschont geblieben, berichtet Maike Bahlke. Die Klein Offenseth-Sparrieshooperin hat am Wochenende zum dritten Mal am Megamarsch Hamburg teilgenommen. Von Samstag auf Sonntag ist sie einmal um Hamburg herum gewandert – und das in weniger als 24...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.