Matthias Cords (links) trägt die von der Stadt bezahlte Schutzkleidung der Feuerwehr, Christian Kneipp hat für sein DLRG-Outfit selbst in die Tasche gegriffen. Foto: Michael Bunk up-down up-down Helfen ist Familiensache Matthias Cords und Christian Kneipp: Zwei Brüder mit Feuer und Wasser Von Michael Bunk | 05.01.2023, 06:00 Uhr

Der eine ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, der andere engagiert sich in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Was sie verbindet und wo die Unterschiede in ihrem Engagement sind, erzählen sie hier.