Blick aus Richtung Lutzhorn: Im Norden Barmstedts ist das neue Gewerbegebiet geplant. Im Hintergrund des Fotos ist die Meierei zu erkennen. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Energetische Quartiersentwicklung Es geht um Barmstedts Zukunft: Bürger reden mit Von Michael Bunk | 29.10.2022, 06:30 Uhr

Postkarten, Online-Befragungen und Veranstaltungen, in denen sich jeder mit Vorschlägen einbringen kann. So will Barmstedt fit für die Zukunft werden. Auftakt ist am 1. November.