Polizei sucht Zeugen Täter versuchen in Elmshorn Zigarettenautomaten aufzubrechen und scheitern Von Christian Brameshuber | 11.09.2023, 14:20 Uhr Laut Polizei ergriffen die Täter die Flucht. Symbolfoto: www.imago-images.de/mago images/Fotostand

Da waren wohl keine Profis am Werk. Laut Polizei gingen die unbekannten Täter unfachmännisch vor und ergriffen schließlich die Flucht. Sie scheiterten an dem Zigarettenautomaten in Elmshorn.