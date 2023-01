Die jetzige Polizeiwache befindet sich an der Reichenstraße. Die Polizei würde gern in ein moderneres Gebäude ziehen. Gesprochen wird darüber, ob die Wache künftig in der neu zu bauenden Feuerwache am Steinmoor unterkommt.

Foto: Michael Bunk/Elisabeth Meyer. Montage: Uthoff