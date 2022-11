Den unbekannten Täter hatte Zeuge in die Flucht gesschlagen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Polizei ermittelt Zeuge verhindert Einbruch in Friseursalon in Elmshorn Von Deborah Dillmann | 21.11.2022, 15:18 Uhr

Ein Unbekannter hatte am Sonntag versucht, in das Geschäft in der Königstraße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.