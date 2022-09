Eigentlich sollten hier voll behangene Obstbäume stehen, doch schon Mitte September mussten 69 Bäume gefällt oder um die Krone gekürzt werden. Auf der Streuobstwiese weidende Rinder hatten den großen Schaden verursacht Foto: Björn Hansen up-down up-down Zerstörte Obstbäume Falsche Wiese auf Social Media: Verwirrung um Streuobstwiesenfest in Elmshorn Von Deborah Dillmann | 30.09.2022, 15:00 Uhr

Eine verwüstete Streuobstwiese und eine Einladung zum Streuobst-Pflücken am 3. Oktober: Das hat in Elmshorn für Verwirrung gesorgt. Rinder hatten über 80 Prozent der Obstbäume auf der Wiese am Wisch zerstört. Das Streuobstwiesenfest kann trotzdem stattfinden.