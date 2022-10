Die Feuerwehr spült am Donnerstagnachmittag noch einen Gully mit Wasser. Foto: Michael Bunk up-down up-down Feuerwehr Stunden im Einsatz Zehntausende Liter Gülle fluten die Dorfstraße in Bilsen Von Michael Bunk | 26.10.2022, 17:46 Uhr

Mehrere Stunden am Dienstagabend und auch noch am Mittwoch spülten die Helfer Gullys und Schmutzwassereinläufe von dem Schiet frei. Die Gülle hatte die Dorfstraße in Bilsen regelrecht überflutet.