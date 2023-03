In vielen Ämtern dauert die Bearbeitung lange, nicht aber in Elmshorn. Foto: Robert Michael up-down up-down Wegen steigender Kosten Zahl der Wohngeld-Empfänger in Elmshorn hat sich verdreifacht Von Ann-Kathrin Just | 14.03.2023, 18:00 Uhr

In Schleswig-Holstein sind immer mehr Menschen auf Wohngeld angewiesen. Auch in Elmshorn. Seit Januar 2023 haben nun mehr Menschen auch Anspruch auf Wohngeld. Das merkt die Stadt an vielen Stellen.