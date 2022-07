Oft müssen junge Menschen ihren an Demenz erkrankten Angehörigen helfen. FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Workshops für „Young Carer“ So kommen junge Angehörige von Demenzkranken besser klar Von Andrea Pelz | 17.07.2022, 19:57 Uhr

Die Alzheimer Gesellschaft Kreis Pinneberg bietet in Elmshorn Workshops an, um junge Angehörige von Demenzkranken einen Raum zu bieten. Denn genau diese werden in der Debatte oft vergessen.