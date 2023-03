Foto: Carsten Wittmaack Feuer in Barmstedter Innenstadt Feuerwehr noch vor Ort: Wohnungsbrand an der Barmstedter Königstraße Von Carsten Wittmaack | 28.03.2023, 15:50 Uhr | Update vor 8 Min.

Wie es zu dem Brand in der Wohnung kommen konnte, ist noch unklar. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in die Königstraße aus. Der Einsatz dauert noch an.