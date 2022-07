Tea-Taster Philipp Röttger wiegt Tee für eine Verkostung ab: 2,83 Gramm, so viel wie eine Sixpence-Münze wiegt. FOTO: Jann Roolfs up-down up-down Wirtschaft in und um Elmshorn Europas ältestes Teehandelshaus sitzt in Elmshorn Von Jann Roolfs | 07.07.2022, 17:30 Uhr

1793 in Hamburg gegründet, ist Mount Everest Tea und Kirchner, Fischer und Co. seit 1998 an der Krückau zuhause und vertreibt inzwischen etwa 600 Teesorten. Bevor sie auf den Markt kommen, werden sie eingehend getestet.