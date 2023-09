Experten klären auf Wildtierstation Sparrieshoop: Fünf Regeln für Umgang mit verletzten Wildtieren Von Grischa Beißner | 05.09.2023, 06:00 Uhr Logo NEO Verwaiste Jungtiere wie dieser kleine Igel brauchen ganz spezielle Hilfe. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Wer in der Natur spazieren geht – oder auch nur in seinem Garten arbeitet – entdeckt früher oder später mal ein verletztes oder benommenes Tier. Helfen ist ein natürlicher Impuls: Doch wie das richtig geht, erklärt Katharina Erdmann von der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop.